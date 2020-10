Transiberiana d'Italia, viaggio nel borgo mele in Molise

(ANSA) - SULMONA, 03 OTT - Partenza speciale ed inedita per il treno storico sui binari della Transiberiana d'Italia, sabato 10 ottobre, in occasione della 3/a edizione della Festa della Mela a Castel del Giudice (Isernia), unica data in calendario con questo itinerario. Partenza da Sulmona (L'Aquila) alle 9 per vivere il fascino del viaggio lento a bordo di carrozze d'epoca tra i boschi variopinti della Majella e della valle del Sangro da ammirare dal finestrino fino al borgo di Castel del Giudice, alla scoperta dei migliori produttori biologici e naturali del Molise e dell'Abruzzo, con un programma tra degustazioni, visite guidate al meleto biologico, escursioni nella natura e in e-bike, prodotti tipici, laboratori e spettacoli musicali.

Castel del Giudice ha intrapreso un percorso di rilancio e contrasto allo spopolamento: un albergo diffuso con centro benessere e ristorante con cuochi provenienti dall'accademia dello chef stellato Niko Romito, una cooperativa che ha rigenerato fondi agricoli abbandonati convertendo 40 ettari in meleto biologico e un'azienda di confetture bio, fino a giungere ad un birrificio agricolo e all'apiario di comunità e la scuola di apicoltori. (ANSA).