Terremoto: Marsilio,spero incontro Conte per soliti problemi

(ANSA) - PESCARA, 03 OTT - "Spero di vedere Conte per riparlare delle difficoltà: il Decreto Agosto approvato stanotte ripresenta di nuovo problemi, quali la mancanza di risorse per la stabilizzazione del personale degli Uffici Speciali per la ricostruzione", così il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio a margine del Terzo Forum Internazionale organizzato all'Università di Teramo in previsione dell'arrivo del Premier Giuseppe Conte come ospite d'onore della manifestazione in corso di svolgimento all'Università di Teramo in relazione alle tematiche del terremoto 2016.. (ANSA).