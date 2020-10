Recovery: Marsilio,con Conte parlato traforo e ricostruzione

(ANSA) - PESCARA, 03 OTT - Traforo, ricostruzione, coronavirus, ricovero fund: diversi i temi al centro dell'incontro tra il premier Giuseppe Conte e il governatore dell'Abruzzo, Marco Marsilio, che si sono confrontati per alcuni minuti a margine del terzo Forum del Gran Sasso all'Università di Teramo.

"Ho avuto l'occasione di rappresentargli una serie di questioni - dice Marsilio al termine dell'incontro - Abbiamo parlato del traforo, abbiamo parlato di ricostruzione, dandoci appuntamento al 23 quando incontrerà anche i sindaci del cratere aquilano e potremo fare anche una discussione più complessiva visto che è ancora in corso la discussione in parlamento sul decreto Agosto e quindi avremo testi definitivi su cui fare un punto della situazione più concreto".

"Abbiamo parlato della temuta e temibile seconda ondata di contagi - aggiunge - Sul Recovery fund il premier ci ha stimolato a definire il lavoro ed è ciò che stiamo facendo.

Faremo una rapida operazione di scrematura e selezione per portare all'attenzione del Governo i progetti che siano più congrui rispetto alle linee guida e anche più velocemente cantierabili".