Recovery: Conte, investire sui giovani, dare loro fiducia

(ANSA) - TERAMO, 03 OTT - "Dobbiamo investire sul capitale umano, dobbiamo investire sui nostri giovani: è un segnale importante questo che stiamo dando. I giovani devono avere la nostra fiducia. Ricordiamoci sempre che questo programma che adesso siamo sollecitati a fare, con tutta la forza, la tenacia e la caparbietà della comunità nazionale, è un programma che nasce da risorse finanziarie europee, che si inquadra in un programma che si chiama la Prossima Generazione dell'Unione Europea, Next Generation EU, un programma rivolto ai giovani: dobbiamo lavorare per loro". Lo ha detto il Premier Giuseppe Conte appena arrivato a Teramo per il Terzo forum Internazionale del Gran Sasso dal titolo 'Investire per costruire'. (ANSA).