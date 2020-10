Manfredi, servono prudenza e attenzione contro virus

(ANSA) - TERAMO, 03 OTT - "Dobbiamo operare con grande prudenza e attenzione. Siamo in un momento che richiede la massima responsabilità. Le istituzioni, il ministero, il Governo e le università ce la stanno mettendo tutta. Io faccio un appello ai giovani perché i ragazzi devono mantenere grande responsabilità: in aula, come stanno facendo, ma anche nelle attività sociali. La responsabilità individuale è la migliore arma contro il virus". Lo afferma il ministro dell'Università e della ricerca, Gaetano Manfredi, sottolineando che la riapertura degli atenei ha "un grande significato perché è un ritorno alla normalità e significa guardare al futuro perché lo studio dei giovani è fondamentale". Arrivando all'Università di Teramo per partecipare al terzo Forum Internazionale del Gran Sasso, il ministro dice che "bisogna essere molto attenti. La situazione ora è sotto controllo - evidenzia - ma non dobbiamo abbassare la guardia perché se osserviamo il quadro intellettuale l'Italia è uno dei paesi che ha meglio gestito questa emergenza e dobbiamo continuare a farlo". (ANSA).