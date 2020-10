Coronavirus:due positivi, in quarantena 2 classi in Abruzzo

(ANSA) - L'AQUILA, 02 OTT - Due classi in Abruzzo in sorveglianza sanitaria attiva nelle loro abitazioni dopo la scoperta di due studenti contagiati: si tratta di una classe della scuola media "Bindi" di Silvi (Teramo) e di un'altra del Liceo classico di Avezzano (L'Aquila). In entrambi i casi, le quarantene sono state disposte perché i giovani hanno avuto contatti con i loro due compagni risultati positivi. Riguardo la scuola media nella provincia teramana, gli studenti saranno sottoposti a test diagnostico molecolare per la rilevazione di SARS - COV2. Il dirigente scolastico Paola Monacelli ha informato la Asl provinciale di Teramo per collaborare con i controlli del Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica. Nella comunicazione si sottolinea che sarà attivata la didattica a distanza. Oggi in Abruzzo c'è stata una impennata con 49 positivi al coronavirus. (ANSA).