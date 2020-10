Coronavirus: primi casi in scuole di Pescara e provincia

(ANSA) - PESCARA, 02 OTT - Primi casi di coronavirus nelle scuole di Pescara e della provincia dopo il rientro in classe del 24 settembre. In particolare, sono risultati positivi un bambino di 4 anni di Francavilla al Mare (Chieti), iscritto in un asilo privato paritario del capoluogo adriatico, e un altro che frequenta la seconda elementare a Scafa (Pescara). In quarantena i compagni di classe e i docenti che hanno avuto contatti. La Asl di Pescara si è subito attivata per l'esecuzione dei tamponi. "La scuola, l'amministrazione comunale e la Asl - scrive il sindaco di Scafa, Maurizio Giancola, sul profilo Facebook del Comune - hanno attivato immediatamente le procedure previste nel protocollo. A breve gli alunni, il personale docente e ausiliario e tutti gli individui che hanno avuta una qualsiasi forma di contatto con l'alunno saranno sottoposti a test con tampone. Precisiamo che l'alunno ha frequentato solo il primo giorno di scuola risultando assente di fatto da otto giorni. Non risultano allo stato altri casi con sintomi". (ANSA).