Vaccino influenza: Primiani, in Molise mancano 25 mila dosi

(ANSA) - CAMPOBASSO, 30 SET - In Molise mancano 25 mila dosi di vaccino antinfluenzale. Lo afferma il consigliere regionale Angelo Primiani (M5s) annunciando una interrogazione "per fare chiarezza su sul tema". Lo scorso agosto, spiega l'esponente della minoranza, "dopo una gara andata deserta la Regione Molise si è aggregata alla Regione Abruzzo nella gara per l'affidamento in trattativa privata della 'Fornitura del caccino influenzale tetravalente virus split'. La procedura d'appalto - osserva - è stata gestita dall'Agenzia regionale abruzzese di informatica e committenza e si è conclusa con le due Regioni che hanno accettato d'urgenza un quantitativo di dosi che copre solo la metà del fabbisogno. Per questo l'Abruzzo ha indetto una nuova procedura di gara, mentre per il Molise il governatore Toma ha spiegato che 'le 20.000-25.000 dosi che mancano saranno assegnate dalla Campania, che ne ha in eccesso, o da altre regioni del Nord'. Niente di più, nessun dato, nessun numero, nessuna tempistica di riferimento, nessuna certezza".

Nell'interrogazione si chiede al governatore di informare il Consiglio regionale su "qual è l'esatto quantitativo di dosi necessarie a coprire l'intera platea dei soggetti a rischio, come intende trovare i vaccini che mancano, in quanto tempo saranno disponibili e se saranno gratuiti". Inoltre gli esponenti del M5s a Palazzo D'Aimmo chiedono di conoscere "contenuti, tempi e costi dell'accordo con la Regione Campania o con altre Regioni. Il tema è fondamentale, coinvolge migliaia di molisani ed è stucchevole che alle porte della stagione influenzale, dopo quanto successo in questi mesi - conclude Primiani - Regione e Asrem attendano le interrogazioni in Consiglio per fare chiarezza su un tema del genere". (ANSA).