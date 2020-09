Sindaco Spoltore, preoccupato per lavoratori per Auchan

(ANSA) - SPOLTORE (PESCARA), 30 SET - Il sindaco di Spoltore Luciano Di Lorito al fianco dei lavoratori dell'ex supermercato Auchan Mall: il primo cittadino interviene sulle loro difficoltà dopo il passaggio di proprietà che si sta perfezionando in questi giorni. "C'è una problematica occupazionale da scongiurare in un momento storico così particolare. Ad una crisi già in essere, legata al mondo del commercio e della grande distribuzione, si aggiunge un problema che non abbiamo mai vissuto prima come quello legato alla diffusione del Covid-19, che cambia le abitudini di vita a tutto svantaggio del commercio di prossimità e di vendita al dettaglio". Il primo cittadino spera che tutti i dipendenti possano essere ricollocati, secondo quelle che sono le previsioni normative: "tutti devono fare la propria parte fino in fondo, chiedo uno sforzo comune ad ogni soggetto istituzionale, compresa la Regione, per mantenere i livelli occupazionali. E' vero che di fronte a una situazione di crisi sono necessari sacrifici, ma questo vale per i lavoratori tanto quanto per le aziende". (ANSA).