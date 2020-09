Montagna, a Roccaraso estate con numeri record

(ANSA) - ROCCARASO (L'AQUILA), 28 SET - Presenze raddoppiate nei due parchi avventura, accessi cresciuti del 30% al centro sportivo e alle altre attrazioni presenti sul Pratone (zip-line e parco gonfiabili); impianti di risalita riaperti d'estate dopo 12 anni presi letteralmente d'assalto, così come i rifugi in quota: buono il bilancio della stagione estiva di Roccaraso.

"Siamo in attesa dei dati ufficiali e definitivi sulle presenze alberghiere, ma dai primi riscontri è evidente una netta crescita rispetto non solo al 2019, ma anche alla media degli ultimi cinque anni, con tante famiglie e soprattutto tantissimi giovani - dice il sindaco Francesco Di Donato - I dati delle presenze alle strutture gestite da Acd Roccaraso-Pietransieri ci dicono che c'è stato un vero e proprio boom, dai primi di luglio a settembre inoltrato. In piena emergenza Covid abbiamo lavorato molto per trasmettere un messaggio di località sicura. Credo che il lavoro portato avanti insieme a Dmc Alto Sangro Turismo, agli altri Comuni della destinazione turistica e alle attività ricettive ci abbia consentito di registrare numeri davvero importanti". (ANSA).