Calcio, oggi 1000 persone all'Adriatico per il Pescara

(ANSA) - PESCARA, 26 SET - Dopo l'apertura parziale ai tifosi la scorsa estate del 'Patini' di Castel di Sangro per le amichevoli del Napoli, oggi in Abruzzo ha riaperto i battenti, anche se per soli mille spettatori, lo stadio Adriatico "Giovanni Cornacchia" di Pescara, in occasione della prima giornata del campionato di serie B per la gara fra i biancazzurri e il Chievo. Aperto il solo settore di tribuna con spettatori arrivati all'ingresso muniti di mascherina. A tutti i mille spettatori è stata misurata la temperatura ed è stata fatta firmare un'autocertificazione. (ANSA).