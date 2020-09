Accordo Università Teramo-Assoenologi per crediti formativi

(ANSA) - TERAMO, 26 SET - Siglato un accordo quadro tra Assoenologi e Università degli Studi di Teramo per il riconoscimento di un massimo di 12 Crediti Formativi Universitari (Cfu) agli iscritti al primo anno del Corso di Viticoltura ed Enologia dall'anno accademico 2020-21. Requisiti fondamentali per ottenere i Crediti è aver conseguito il diploma di specializzazione di Enotecnico ed essere iscritto ad Assoenologi. Il protocollo è stato firmato nella sede dell'ateneo dal presidente degli enologi italiani Riccardo Cotarella, dal rettore Dino Mastrocola e dal presidente della Sezione Assoenologi Abruzzo Molise Nicola Dragani. Si potranno ottenere i Crediti - a scelta dello studente - previo parere della Commissione Qualità e l'approvazione del Consiglio di Laurea e di Facoltà. Ulteriori Cfu, massimo 11, saranno riconosciuti a studenti che potranno vantare percorsi di stage e tirocini al momento dell'iscrizione al Corso. Anche in questo caso è propedeutico essere socio di Assoenologi e aver conseguito la specializzazione di Enotecnico. L'Università si impegna a concedere alle matricole una riduzione del 30% dell'ammontare del contributo onnicomprensivo annuale delle tasse. La convenzione avrà durata quinquennale. (ANSA).