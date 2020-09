Coronavirus: balzo contagi in Abruzzo, +51 nelle ultime ore

(ANSA) - PESCARA, 25 SET - Balzo dei contagi da coronavirus in Abruzzo: 51 i nuovi casi accertati con i test delle ultime ore. Dalle città ai paesini, dalla costa alle aree interne, riguardano l'intero territorio regionale: 20 fanno riferimento alla provincia di Teramo, undici a quella di Pescara, dieci all'Aquilano e otto al Chietino, mentre per due sono in corso verifiche sulla provenienza. Il paziente più giovane ha 2 anni, il più anziano 93. Non ci sono decessi recenti: il bilancio delle vittime è fermo a 477. Aumentano le terapie intensive. Tra i nuovi casi ve ne sono sette a Pescara, quattro a Roccacasale, paesino dell'Aquilano in cui vivono 650 persone, tre a Colonnella, a Giulianova e a Martinsicuro (Teramo) e altrettanti a Rocca Santa Maria, paesino di 500 abitanti delle montagne teramane dove si erano già registrati numerosi contagi, due a Roseto degli Abruzzi, a Bellante (Teramo) e a Vasto (Chieti).

