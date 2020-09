Consiglio Unaga: Abruzzo, rivedere rappresentanze sindacali

(ANSA) - PESCARA, 25 SET - Modificare i termini di rappresentanza dei gruppi di specializzazione in seno alle Assostampa territoriali, utilizzando come parametro di rappresentatività la percentuale e non l'indicazione numerica, almeno per le piccole regioni: è la proposta avanzata dal Vicario Nazionale Unaga e presidente per l'Abruzzo Donato Fioriti, fatta propria dalla giunta, durante il consiglio nazionale di Unaga (FNSI), i giornalisti agro alimentari ed ambientali. La proposta è stata avanzata al rappresentante FNSI Claudio Silvestre, che si è dimostrato molto disponibile chiedendo di formalizzarla. La giunta nazionale ha anche fatto propria la proposta abruzzese volta a richiedere al Parlamento Europeo l'indicazione di una Giornata Europea del Mito, che coinciderebbe con l'11 maggio, giorno mitologico di nascita della città di Chieti, fondata secondo la leggenda da Achille.

Di rilevanza gli interventi del presidente Roberto Zalambani, del segretario generale Gian Paolo Girelli, del tesoriere Efrem Tassinato e della vice presidente europea Lisa Bellocchi.

