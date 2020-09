Scuole, Provincia Pescara 'spazi per tutti entro 15 giorni'

(ANSA) - PESCARA, 24 SET - Su 17mila studenti degli Istituti superiori di Pescara e provincia che oggi tornano a scuola sono un migliaio quelli che dovranno momentaneamente avviare l'anno scolastico con una didattica a distanza alternata, ma entro un paio di settimane la Provincia li riporterà in aula, in presenza, grazie al nuovo fondo statale che consentirà di prendere immobili in affitto da destinare agli Istituti ancora in sofferenza. Lo assicura il presidente della Provincia di Pescara Antonio Zaffiri. Le possibili soluzioni già individuate: l'Istituto Ipsias 'Di Marzio-Michetti' in via Arapietra ha 15 aule disponibili, ne concederà 12 all'Istituto Tecnico 'Tito Acerbo' e 3 al Liceo Coreutico MiBe. Per l'Istituto tecnico 'Volta' e per il Liceo Classico 'D'Annunzio', spiega Zaffiri, "stiamo valutando altre possibilità e siamo in attesa della valutazione di congruità dei fitti richiesti da parte del Demanio. Ma entro la prima metà di ottobre vogliamo vedere tutti i nostri ragazzi in classe".

Complessivamente la Provincia ha avuto a disposizione 755mila euro per eseguire lavori leggeri, tutti riconsegnati nei tempi previsti; attualmente, quindi, non ci sono cantieri aperti. (ANSA).