Scuola:Borgomarino, ok Consiglio,palestra in strutture parco

(ANSA) - PESCARA, 24 SET - Il consiglio comunale di Pescara ha approvato a maggioranza nel pomeriggio un ordine del giorno, presentato dai gruppi di centrodestra, che impegna il sindaco e la Giunta comunale a porre in essere tutte le iniziative utili ad autorizzare gli alunni delle scuola di Borgomarino di via Puccini a svolgere le attività sportive, previste nei programmi scolastici, negli impianti del parco "Villa De Riseis".

Poco prima in aula, le minoranze, nello specifico il gruppo del Partito Democratico, avevano chiesto all'amministrazione - con un altro ordine del giorno - di procedere invece al ripristino, all'interno della palestra di Borgomarino, della situazione precedente all'insorgere dell'emergenza sanitaria.

Nella palestra dell'istituto, infatti, erano stati eseguiti dei lavori per la realizzazione di nuove aule. A quella soluzione, però, si erano opposti i genitori e la Asl, sollecitata dalle famiglie, aveva dato parere negativo al progetto. I locali originariamente dedicati all'educazione fisica sono stati quindi destinati ad attività di laboratorio e biblioteca.

Nell'esprimere soddisfazione per il fatto che "tutto abbia funzionato correttamente" nel primo giorno di scuola, l'assessore alla Pubblica istruzione, Giovanni Santilli, sottolinea che con il voto del Consiglio è stata "posta la parola fine a un periodo di stucchevoli polemiche da parte delle opposizioni".

Il centrosinistra, però, attacca il Comune: "Il Consiglio comunale ha bocciato la nostra proposta di ripristinare spazi idonei per l'educazione fisica nelle due scuole elementari, Borgomarino e Illuminati, che si sono viste sottrarre le palestre dove la giunta Masci ha realizzato aule bunker dichiarate inutilizzabili dalla Asl. Sull'edilizia scolastica la giunta Masci è totalmente in difficoltà e non sa come uscirne.

Noi - concludono i consiglieri di opposizione - continueremo a batterci". (ANSA).