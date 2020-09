Scuola:Ascani ad Arischia, andiamo avanti oltre le emergenze

(ANSA) - ROMA, 24 SET - "Sono a L'Aquila, ad Arischia, per inaugurare una nuova scuola, la prima completamente ricostruita dopo il sisma. Oggi, qui come in altre Regioni, riprendono finalmente le attività didattiche in presenza e in sicurezza e ho voluto esserci per inaugurare questo edificio, ma soprattutto perché investire in una zona come questa rappresenta un segno concreto di vicinanza alla comunità scolastica e alle famiglie da parte dello Stato e delle sue Istituzioni.

Dobbiamo procedere su questa strada, oltre l'emergenza, oltre le emergenze, per garantire agli studenti e alle studentesse un futuro da protagonisti assoluti dell'Italia che vogliamo. Buon anno scolastico!". Lo scrive su fb la viceministra dell'Istruzione, Anna Ascani. (ANSA).