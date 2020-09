Scuola: Verì all'Aquila fa visita a licei Bafile e Cotugno

(ANSA) - L'AQUILA, 24 SET - In occasione del primo giorno di scuola, l'assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì, ha visitato il liceo scientifico e artistico Bafile e il liceo classico Cotugno dell'Aquila.

L'assessore, accompagnato dal direttore sanitario della Asl, Sabrina Cicogna, ha incontrato studenti e docenti, per augurare buon lavoro e per raccogliere le loro impressioni sulla partenza di un anno scolastico sicuramente molto particolare per tutti.

"Ho apprezzato gli sforzi messi in campo dagli istituti - commenta la Verì - per adeguarsi a tutti i protocolli sanitari per prevenire la diffusione del contagio da Covid 19 e ho avuto modo anche di rendermi conto, di persona, della grande attenzione da parte dei ragazzi, che hanno ben compreso l'importanza di adottare comportamenti corretti a tutela non solo della loro salute, ma anche di quella dei propri familiari, soprattutto i più anziani. Da parte mia non posso che ringraziarli per la sensibilità e maturità che stanno dimostrando, oltre che per i sacrifici che hanno fatto e stanno facendo in uno dei momenti della loro vita che dovrebbe invece essere uno dei più spensierati. Insieme, però, e con la collaborazione consapevole di tutti, sono certa che riusciremo a lasciarci alle spalle anche questo difficile periodo". (ANSA).