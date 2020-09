Scuola, in 1200 al via al 'D'Annunzio' di Pescara

(ANSA) - PESCARA, 24 SET - Sono quasi 1200 gli studenti del Liceo Classico 'Gabriele D'Annunzio' di Pescara che oggi rientrano a scuola, per loro previsti ingressi e uscite diversificati, con il portone centrale dell'edificio, su via Venezia, che resta chiuso in ottemperanze alle norme anti Covid 19. Un primo giorno di scuola da ricordare, dopo sette mesi senza lezioni. "Non abbiamo avuto particolari problemi - spiega all'ANSA il dirigente scolastico Antonella Sanvitale - Chiaramente ci si dovrà abituare a una situazione nuova. Devo dire che ho visto grande sensibilità da parte di personale docente e non docente. Le nostre aule sono ampie e quindi permettono di poter ricorrere al distanziamento e all'aerazione". (ANSA).