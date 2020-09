Inaugurata scuola infanzia antisismica a Campli

(ANSA) - CAMPLI (TERAMO), 24 SET - Una scuola più bella, più accogliente e, soprattutto, più sicura. In occasione dell'avvio del nuovo anno scolastico, l'amministrazione comunale di Campli ha inaugurato la nuova scuola dell'infanzia del plesso scolastico di Marrocchi.

"Si tratta della conclusione di un progetto iniziato nel corso della passata amministrazione e che ha permesso, nell'ultimo anno, di eseguire lavori di adeguamento sismico molto importanti" ha detto il Sindaco, Federico Agostinelli, che aggiunge: "Finalmente la restituiamo ai bambini e agli insegnanti a cui auguriamo un buon anno scolastico. Il nostro impegno sul fronte delle scuola non si ferma. E già pronto il progetto del nuovo polo scolastico di piane nocella, che adesso dovrà essere approvato dall'Ufficio Speciale per la ricostruzione. Voglio ringraziare per il lavoro svolto in queste settimane l'Assessore all'Istruzione Valentina Di Francesco, il Vicesindaco Antonio Francioni, l'Assessore Luca Di Girolamo, l'Assessore Laura di Domenicantonio, i consiglieri Agostino Rapini e Melissa Galli, ma anche l'ex Sindaco, Pietro Quaresimale, l'ex Assessore all'Istruzione Maria Angela Vanni, e tutti i componenti della nostra squadra, della passata amministrazione e dell'attuale, che hanno contribuito a questo risultato e alla ripresa regolare dell'anno scolastico". (ANSA).