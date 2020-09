Carabinieri, D'Imperio comandante reparto operativo Chieti

(ANSA) - CHIETI, 24 SET - Il tenente colonnello Pietro d'Imperio, 49 anni, originario di San Severo (Foggia), è il nuovo Comandante del Reparto Operativo dei Carabinieri del Comando Provinciale di Chieti. Laureato in Giurisprudenza, proviene da Forlì dove per tre anni ha diretto il Nucleo Investigativo della provincia; ha assunto il Comando teatino la scorsa settimana. Nel 2000 ha assunto il comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pescara rimanendovi tre anni. Nel 2003 a Montesilvano ha comandato la Compagnia Carabinieri fino al 2007, quando ha lasciato l'Abruzzo per raggiungere la Lombardia: prima Salò (Brescia) dove per tre anni ha comandato la Compagnia, poi a Brescia dove (2010-2015) ha comandato il Nucleo Investigativo della provincia. D'Imperio ha avuto esperienze in ambito internazionale: tre missioni di pace tra 2002 e 2007, in Bosnia Erzegovina e in Kosovo. Dal 2015 al 2017 è stato Addetto all'Ufficio Ricerche del Dipartimento Studi e Ricerche del Centro di Eccellenza per le Stability Police Units (Coepsu) dell'Arma a Vicenza. (ANSA).