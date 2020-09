(ANSA) - PESCARA, 23 SET - "Pescara partecipa alla Race for the Cure Virtuale 2020", con l'evento organizzato dal Comitato Abruzzo di Komen Italia dal 25 al 27 settembre, in piazza della Rinascita, una versione 'a distanza' per accendere comunque i riflettori sulla prevenzione dei tumori del seno, patologia oncologica che ogni anno colpisce oltre cinquantamila donne in Italia. La manifestazione di domenica 27 inizierà alle 10 con i saluti dell'assessore allo Sport della Regione Abruzzo, Guido Quintino Liris, degli assessori allo Sport e ai Grandi Eventi del Comune di Pescara, rispettivamente Patrizia Martelli e Alfredo Cremonese, e del presidente del Comitato Abruzzo di Komen Italia, Isabella Marianacci. Presentano i giornalisti Mariasilvia Santilli e Roberto Chinzari. In programma una tavola rotonda con Ettore Cianchetti, Simona Grossi, Alberto Bafile, Maurizio Brucchi e Marino Nardi, conclusioni affidate all'assessore alla Salute della Regione Abruzzo, Nicoletta Verì. A seguire, attività sportive organizzate da associazioni "friends of Komen Italia" a cui si potrà partecipare gratuitamente: Zumba, Fascial Body Mind, Nordic Walking, Biodanza e Tai Chi. Prevista poi la partecipazione dell'allenatore del Pescara Calcio, Massimo Oddo, con alcuni giocatori; alle 18:30 momento musicale con Piero Mazzocchetti, poi i saluti del sindaco, Carlo Masci. "Lo scorso weekend l'abbiamo dedicato alla prevenzione delle principali patologie oncologiche di genere e alla tutela della salute femminile con la tappa pescarese della Carovana della Prevenzione, grazie alla quale abbiamo erogato 239 visite specialistiche e prestazioni clinico-diagnostiche - spiega Isabella Marianacci - Un risultato particolarmente significativo, visto il momento complesso, in cui gli screening oncologici hanno subito fortemente i contraccolpi della pandemia. Nonostante la pandemia ci abbia impedito di realizzare un'edizione live della Race Pescara 2020, abbiamo scelto di non arrenderci. Per questo invitiamo a sostenerci iscrivendosi alla Race Virtuale 2020 su www.raceforthecure.it". "La Regione Abruzzo è orgogliosa di aver dato il proprio fattivo contributo allo svolgimento di 'Race for the cure' - dichiara l'assessore Liris - Alla pratica sportiva si coniugano prevenzione, promozione di un corretto stile di vita e solidarietà, elementi imprescindibili per la ripartenza post lockdown". L'evento di domenica (dalle 10 alle 12:30) sarà in diretta streaming su https://www.facebook.com/773486472682616/posts/3605791952785373/ ?d=n