Erasmus, alla 'd'Annunzio'' 100 studenti da tutta Europa

(ANSA) - CHIETI, 23 SET - L'università ''Gabriele d'Annunzio'' di Chieti-Pescara da domani al 27 settembre accoglierà circa 100 studenti provenienti da tutta Europa nell'ambito di ''Welcome Days International Students'', evento annuale dedicato all'accoglienza degli studenti Erasmus. Per il benvenuto il Settore Erasmus della ''d'Annunzio'' ed ''Erasmus Student Network'' (Esn) hanno organizzato attività nei Campus di Chieti e di Pescara, che si svolgeranno nel più rigoroso rispetto delle norme anti-Covid. Domani alle 10.45 benvenuto ufficiale a Chieti, seguiranno tour dei Dipartimenti teatini, pic-nic e tour nei Dipartimenti del Campus di Pescara. Esn organizzerà eventi per favorire l'integrazione degli studenti e permettere loro di conoscere l'Abruzzo, salutandoli con un ''arrosticini dinner''. Nell'ambito dei bandi ''Erasmus'' e ''Overseas'', l'ateneo abruzzese 'ha ricevuto oltre 800 domande; sono una quarantina gli studenti della ''d'Annunzio'' che hanno già raggiunto la sede Erasmus per svolgere il primo semestre in mobilità. (ANSA).