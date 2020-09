Vardirex 2020: Zazzara, metteremo a disposizione esperienza

(ANSA) - SULMONA, 22 SET - "Il Parco nazionale della Majella si inserisce in questo progetto prima di tutto perché custode di un patrimonio boschivo molto importante, ha una conoscenza del proprio patrimonio da sostenere e da offrire come azione di sperimentazione di una tutela del patrimonio nel momento in cui viene attaccato da un evento disastroso come un grande incendio". Così il presidente del Parco, Lucio Zazzara, nel corso della presentazione dell'esercitazione 'Vardirex 2020'.

"Il Parco ha anche una serie di esperti al suo interno che possono collaborare concretamente in maniera coordinata con tutte le altre forze, che hanno lo specifico compito di reagire in caso di questi disastri". (ANSA).