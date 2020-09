Vardirex 2020: col. Bisica, in campo oltre 500 uomini

(ANSA) - SULMONA, 22 SET - L'esercitazione Vardirex ci offre la possibilità di mettere in campo forze dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in collaborazione con la Protezione civile della Regione Abruzzo, con episodi di simulazione di grandi scenari emergenziali, dove le Truppe Alpine dell'Esercito Italiano e le altre componenti delle forze armate potranno operare, per la risoluzione di gravi calamità". Così il colonnello Mario Bisica responsabile della pubblica informazione dell'Operazione Vardirex, il quale ha precisato che saranno impegnati nell'esercitazione circa 500 persone, "considerando la partecipazione dell'Associazione Nazionale Alpini con il Quarto raggruppamento ed elementi delle tre forze armate".

"L'esercitazione è un'emergenza nell'emergenza, le attività addestrative dovranno tener conto di tutte le disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio. Le forze armate devono operare in condizioni di sicurezza, per la propria e l'altrui sicurezza".

"L'esercitazione si svolgerà - conclude il colonnello Bisica - nelle località di Sulmona e Scanno, ma toccherà anche i bellissimi scenari dei parchi nazionali e dei comuni limitrofi ai parchi nazionali". (ANSA).