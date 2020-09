Scuola:a Spoltore incontro con Comune e pediatri per ripresa

(ANSA) - PESCARA, 22 SET - Incontro tra amministrazione comunale, scuole e pediatri, stamani, a Spoltore, per coordinare gli interventi legati alla ripresa delle attività didattiche. Vi hanno preso parte, nella sala consiliare del Municipio, il il sindaco Luciano Di Lorito, gli assessori Chiara Trulli e Roberta Rullo, la dirigente Sabrina Di Pietro, il comandante della polizia locale Panfilo D'Orazio, i dirigenti scolastici e i pediatri operanti sul territorio comunale.

"Come autorità sanitaria del territorio - aggiunge Di Lorito - ho voluto questo incontro affinché ci fosse chiarezza su regole e procedure da seguire: sono sicuro che faremo un buon lavoro e che non si ripeteranno le difficoltà dei mesi scorsi".

Tra i temi dell'incontro, l'opportunità di acquistare dei termoscanner per le scuole, in grado di controllare agevolmente la temperatura dei ragazzi: la popolazione scolastica conta circa 1.900 alunni distribuiti in circa 100 aule. (ANSA).