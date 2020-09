Scuola: 'Delfico-Montauti' pronto a riaprire a Teramo

(ANSA) - TERAMO, 22 SET - L'istituto "Delfico-Montauti", che riunisce il liceo classico, il liceo artistico e il liceo musiciale, ospitati nei due edifici di piazza Dante e via Diaz, conta 800 alunni, ed è pronto a riaprire dopo sei mesi di stop.

"Dopo aver terminato i lavori del Pon, con i quali abbiamo recuperato due nuove aule liberando e sistemando due archivi, realizzato delle tettoie protettive ed effettuato altri piccoli interventi di edilizia leggera - dichiara la dirigente scolastica dell'istituto superiore "Delfico-Montauti" Loredana Di Giampaolo - abbiamo messo in atto tutte le misure previste dai protocollo, dalla segnaletica orizzontale al gel igienizzante in tutte le aule. Inoltre abbiamo avuto un contatto costante con le famiglie, che sono state avvertite di tutte le misure da rispettare, tramite il registro elettronico e gli incontri a distanza. Siamo pronti a ricominciare senza grosse problematiche"."All'atto pratico abbiamo predisposto quattro diverse entrate per evitare assembramenti all'ingresso, previsto per tutti alle 8.30 - ha aggiunto - mentre le uscite saranno scaglionate su diversi orari. La didattica sarà per tutti in presenza, ad esclusione di un giorno a settimana, fino al 14 novembre, in cui alcune classi a rotazione saranno a casa con la didattica integrata". Ovviamente, spiega la dirigente scolastica, "si tratta di piani provvisori che adesso dovranno essere verificati all'atto pratico, ma siamo ben organizzati".