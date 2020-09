Comunali: Caruso confermato sindaco di Castel di Sangro

(ANSA) - L'AQUILA, 22 SET - Il sindaco uscente di Castel di Sangro (L'Aquila), Angelo Caruso, è stato riconfermato primo cittadino del comune montano in provincia dell'Aquila con circa 6.600 abitanti. Caruso che è presidente della Provincia dell'Aquila, con una lista di centrodestra, ha ottenuto l'83,68 per cento, battendo Daniele Marinelli che si è fermato al 16,32 per cento. (ANSA).