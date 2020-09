Comunali: ballottaggio a Chieti e Avezzano

(ANSA) - L'AQUILA, 22 SET - Ballotaggio certo a Chieti ed Avezzano (L'Aquila), i due comuni più importanti al voto in Abruzzo in questa tornata elettorale, nella quale il centrodestra ha corso diviso per la scelta di Fi di gareggiare da sola. Nel capoluogo teatino, su 34 sezioni di 57, il candidato del centrodestra, l'ex parlamentare di Fi e Pdl, ora alla Lega, Fabrizio Di Stefano, sostenuto da Lega, Fdi, Udc, Giustizia sociale, Idea Abruzzo e Popolo della Famiglia, ha ottenuto il 33,78%; si contendono il ballottaggio il candidato del centrosinistra, il medico Diego Ferrara, con Pd, Ferrara sindaco, Chieti per Chieti, la sinistra con Diego, che ha finora ottenuto il 24,88% e, vicino con il 21,52%, il candidato civico, l'altro medico Bruno Di Iorio, sostenuto da pezzi di centrodestra e centrosinistra con le liste di Forza Chieti, Chieti viva, Bruno Di Iorio sindaco, Chieti per Chieti e Azione democratica. Ad Avezzano su 40 sezioni su 48, il candidato civico Giovanni Di Pangrazio, ex sindaco, sostenuto da otto liste civiche, ha ottenuto il 32,93%. (ANSA).