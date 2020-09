Comunali: si vota per 62 sindaci, sfide top a Chieti e Avezzano

(ANSA) - PESCARA, 20 SET - Alle urne dalle 7 del mattino fino alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di domani: sono oltre 187 mila gli abruzzesi chiamati a rinnovare i consigli comunali in 62 comuni su 305, il 20% del totale. Tutti dovranno rispettare le rigorose regole di distanziamento fisico e di protezione individuale contro il coronavirus. Le sfide più attese sono quelle di Chieti, 51 mila abitanti, unico comune capoluogo di provincia al voto in Abruzzo, e Avezzano, città di oltre 40 mila abitanti. Sono i soli due comuni in cui è previsto un eventuale turno di ballottaggio i prossimi 4 e 5 ottobre. Da segnalare, tra gli altri Comuni, le sfide di Carsoli (L'Aquila) e Celano (L'Aquila) nella Marsica, Guardiagrele (Chieti), Montorio (Teramo) e Castel di Sangro (L'Aquila). Elezioni bis invece a Filetto (Chieti) dopo le contestazioni di un voto e la decisione del Tar di Pescara di far ripetere le elezioni comunali tra i due candidati che si erano sfidati il 26 maggio 2019. (ANSA).