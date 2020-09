Tonno sequestrato da Capitaneria Ortona donato alla Caritas

(ANSA) - LANCIANO, 18 SET - Un tonno rosso pescato illegalmente e sequestrato è stato donato in beneficenza dalla Capitaneria di porto e Guardia Costiera di Ortona (Chieti) alla Caritas di Lanciano - Ortona. I controlli sulla pesca illegale sono stati coordinati dal 14° Centro di Controllo Area pesca della Direzione Marittima di Pescara. Il tonno, pescato da un'imbarcazione autorizzata ad altro tipo di pesca, è un esemplare di Thunnus thynnus, del peso di 52 kg, specie ittica protetta dalla Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi (Iccat) e oggetto di normative stringenti a cura del legislatore comunitario e nazionale. In particolare, i militari hanno accertato che il comandante dell'unità da pesca interessata, che è stata sanzionata, deteneva a bordo un esemplare di tonno rosso superando il quantitativo annuo autorizzato dalla normativa nazionale vigente per le catture accessorie. (ANSA).