Rigopiano, processo in corso in 5 aule

(ANSA) - PESCARA, 18 SET - È ripreso oggi, dopo i rinvii di marzo e luglio, dovuti all'emergenza Coronavirus, il duplice procedimento in corso davanti al gup del Tribunale di Pescara, sul disastro dell'Hotel Rigopiano di Farindola (Pescara), travolto il 18 gennaio 2017 da una valanga che provocò 29 morti, e sul presunto depistaggio dell'inchiesta. Per consentire lo svolgimento dell'udienza nel rispetto delle normative anti-Covid sono utilizzate cinque aule simultaneamente, con quella principale, nella quale trovano posto il giudice, la pubblica accusa e gli imputati con i loro difensori, collegata attraverso un sistema audio-video alle altre quattro. Le parti che intendono intervenire e che si trovano in aule diverse dalle principali devono alzare la mano e prenotarsi, per poi prendere la parola all'interno dell'aula principale. (ANSA).