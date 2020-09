Alberghiero 'De Cecco', riapre palazzo via Italica a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 18 SET - Riapre la sede di via Italica dell'Alberghiero De Cecco di Pescara dove tornano a disposizione degli studenti gli storici locali della sede, a poche decine di metri dalla principale in via dei Marsi. "Oggi inauguriamo anche i nuovi pullman che trasporteranno gli studenti - ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio - Stiamo lavorando senza sosta per la ripartenza del nuovo anno scolastico nel modo migliore. Per me essere qui è oggi la ciliegina sulla torta sul progetto di recupero di questo stabile e di questa sede". Il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, ha ricordato che "i lavori in questa scuola erano terminati da qualche tempo, ma abbiamo voluto verificare che ci fossero tutte le garanzie anti Covid 19. E così, grazie ai fondi dalla Regione, un anticipo di 900mila euro sui 2,3 milioni totali, è stato possibile riportare i ragazzi nella loro scuola in sicurezza". Il presidente della Provincia di Pescara, Antonio Zaffiri ha ringraziato la Regione "per aver lavorato fattivamente affinché il De Cecco potesse tornare a poter ospitare i suoi studenti in questa sede a via Italica che è anche un palazzo storico.

Pescara torna in possesso di un edificio dal grande valore storico e architettonico".

"Restituiamo ai nostri ragazzi - ha detto Alessandra Di Pietro, dirigente scolastico - 21 aule e due laboratori per far ripartire in piena sicurezza l'anno scolastico. Quello di oggi credo sia un messaggio ben augurante". (ANSA).