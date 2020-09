Il Liceo Fermi di Sulmona riparte con le lezioni online

(ANSA) - SULMONA, 16 SET - E' cominciato con la Didattica a distanza e l'uso di più piattaforme, per arrivare, entro il 28 settembre, al modello a pieno regime, l'anno scolastico della Sperimentazione nazionale quadriennale del Liceo Enrico Fermi.

Il Polo Fermi presenterà a breve un sistema di Didattica digitale integrata (Ddi) per realizzare una scuola che trasformi in opportunità di crescita e sviluppo questo momento critico e punti verso forme di sperimentazione e di digitalizzazione avanzate. Gli alunni saranno impegnati in laboratori avanzati, video lezioni, repository, attività complementari e supplementari mattino e pomeriggio, per gruppi e classi, in presenza e/o online. La logistica prevede ingressi anticipati e posticipati, orari rimodulati, e un rigido e complesso Protocollo di Sicurezza anti Covid: già in corso un'intensa attività di formazione/informazione per docenti, collaboratori scolastici, studenti, genitori. "La nostra Comunità si trasforma in enorme Parkschool per imparare regole, affrontare nuove sfide, studiare insieme, nel rispetto reciproco e delle norme di sicurezza" commenta il dirigente del Polo Fermi Massimo Di Paolo. (ANSA).