Cambio al vertice Arma Larino. Arriva Capitano Petruzzella

(ANSA) - LARINO, 16 SET - Cambio al vertice della Compagnia Carabinieri di Larino. Si è insediato il nuovo comandante, capitano Christian Cosma Damiano Petruzzella, 42 anni, originario di Bari. L'ufficiale arriva dalla Campania dove ha retto per un periodo il comando della Compagnia di Torre del Greco, ma, principalmente, quello della "Città degli Scavi e del Vesuvio", la Tenenza Carabinieri di Ercolano, in provincia di Napoli. Ha ricoperto vari incarichi a Napoli, a Montesilvano e a Milano. Petruzzella subentra al Tenente Colonnello Raffaele Iacuzio che, dopo 5 anni trascorsi al comando della Compagnia dell'Arma larinese, ha ottenuto un nuovo incarico di Capo Sezione presso il Centro Nazionale Amministrativo con sede a Chieti Scalo. Appena giunto, il neo comandante è stato accolto dal comandante provinciale dei Carabinieri di Campobasso, colonnello Emanuele Gaeta. Nei prossimi giorni, Petruzzella si presenterà ufficialmente alle autorità giudiziarie e amministrative locali per proseguire il gran lavoro portato avanti dal Tenente Colonnello Iacuzio. (ANSA).