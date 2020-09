Consiglio Abruzzo: rinviata riforma legge urbanistica

(ANSA) - L'AQUILA, 15 SET - Il Consiglio regionale, nella seduta pomeridiana che su sta svolgendo a L'Aquila, ha rinviato la discussione sul progetto di legge di riforma della legge urbanistica regionale "al fine di consentire ulteriori audizioni".

L'assemblea ha anche approvato all'unanimità la risoluzione presentata da Silvio Paolucci, capogruppo del Pd, sulla realizzazione della rete irrigua nella Piana del Fucino, nella Marsica, in provincia dell'Aquila. Il documento politico impegna il governo regionale a fornire atto di indirizzo ai soggetti attuatori del Masterplan Abruzzo per la realizzazione di una rete irrigua in pressione dell'intera Piana del Fucino funzionale a revocare tutti gli atti progettuali che prevedono la captazione/derivazione dell'acqua a monte dell'abitato di Pescina; chiedere ai soggetti attuatori di sviluppare un'ulteriore ipotesi del progetto stralcio che non prevedeva la derivazione dell'acqua a monte dell'abitato di Pescina e che coinvolga, nella fase di redazione, tutti i portatori di interesse; proseguire nell'attività avviata dalla precedente Giunta regionale tesa a investire, con nuove risorse finanziarie, sul potenziamento della capacità depurativa degli impianti esistenti nei comuni circumlacuali del Fucino e della Marsica intera, al fine di garantire una migliore qualità dell'acqua da utilizzare anche per scopi irrigui; reperire tutte le risorse necessarie al completamento della rete irrigua nell'intera Piana del Fucino e alla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio idraulico nell'area. (ANSA).