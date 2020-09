Consiglio Abruzzo: ok unanime a Piano faunistico venatorio

(ANSA) - L'AQUILA, 15 SET - Il Consiglio regionale, riunito all'Aquila, ha approvato all'unanimità il Piano Faunistico venatorio regionale 2020-2024, un documento di 361 pagine. "Il piano - come si legge nella nota introduttiva - è lo strumento necessario per conseguire una razionale pianificazione territoriale, perseguire gli obiettivi di tutela e conservazione della fauna selvatica, tutelare l'equilibrio ambientale e gli habitat presenti, oltre a prevederne la riqualificazione e a disciplinare l'attività venatoria per ottenere un prelievo sostenibile". L'ultima normativa risale al 1992 ed era scaduto dal 2005. (ANSA).