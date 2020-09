Sospiri,Consiglio vuole bene ad Abruzzo,stagione impegnativa

(ANSA) - PESCARA, 13 SET - Il Consiglio Regionale si riunisce per la prima volta dopo lo stop estivo il prossimo 15 settembre, anche se le commissioni hanno già riaperto i battenti per permettere appunto al Consiglio di ripartire. Il Presidente del Consiglio Lorenzo Sospiri ci tiene a sottolineare che in questa parte di legislatura "il Consiglio ha dimostrato di voler bene all'Abruzzo, ha dato prove di serietà: nel periodo cruciale della pandemia, al netto degli errori che tutti commettono, tutte le leggi sono passate con il contributo delle opposizioni o con la loro astensione. ora ci prepariamo a varare leggi ordinarie ben sapendo che la situazione generale può cambiare e che mutare le nostre intenzioni e obbligarci ad altri interventi straordinari". Martedì andranno in aula alcuni provvedimenti come norme sugli incendi, sul Giro d'Italia e sui piccoli tribunali, oltre all'adozione del Piano Faunistico Venatorio Regionale. (ANSA).