Nuoto: Carpente riconfermato presidente Fin Abruzzo

(ANSA) - PESCARA, 13 SET - Cristiano Carpente fa il bis e viene riconfermato alla presidenza della Fin Abruzzo. Nella votazione che si è svolta all'Hotel Esplanade, Carpente è stato rieletto con 414 voti a favore e 169 contrari. Entra a far parte del nuovo Consiglio direttivo Luigi Cerasoli che, insieme a Nazzareno Di Matteo, Giovanni Benevieri, Antonella D'Ilario, Vito Del Priore e Enrico Iannetti, affiancherà il presidente nei prossimi quattro anni di mandato. Matteo Casini e Simona Malizia rappresenteranno gli atleti e Alessio Matarazzo sarà il punto di riferimento per i tecnici. "Sono onorato e molto soddisfatto di questa riconferma - ha affermato Carpente - e la seconda elezione dimostra il buon lavoro svolto da tutta la squadra.

Abbiamo davanti un altro mandato per cui sarà centrale la coesione e la massima operatività, in particolare in questo periodo di ripresa dall'emergenza Covid-19. Ringrazio tutti per la fiducia e mi auguro che riusciremo a fare ancora grandi cose insieme, per lo sviluppo e la valorizzazione del settore natatorio abruzzese". (ANSA).