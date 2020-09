Museo Nazionale d'Abruzzo, Filetici nuova direttrice

(ANSA) - PESCARA, 12 SET - Maria Grazia Filetici è la nuova direttrice del Museo Nazionale d'Abruzzo dell'Aquila*.

Architetto del MiBACT con responsabilità direttive presso il Parco Archeologico del Colosseo. Ha grande esperienza nel campo della gestione di progetti complessi, della tutela, della conservazione e restauro architettonico e valorizzazione del patrimonio culturale in ambito statale. Lo fa sapere il Mibact con una nota.

"La nuova sede nel complesso dell'ex mattatoio comunale dell'Aquila inaugurata il 15 dicembre 2015 ospita parte della ricca collezione del Museo Nazionale d'Abruzzo, fino al 6 aprile 2009 custodita nella Fortezza Spagnola e poi messa in sicurezza in seguito alle gravi lesioni provocate allo storico edificio dal sisma. Protetti da avanzati presidi antisismici, sono esposti una sessantina di reperti archeologici e 112 tra dipinti, sculture e gioielli dal Medioevo all'Età Moderna. Si tratta di capolavori che testimoniano l'identità, la storia e la vitalità della cultura dell'intera regione, alcuni dei quali recuperati tra le macerie del sisma e restituiti a nuova vita grazie a complessi interventi di restauro", spiega la nota.

