Covid: in Abruzzo 11 nuovi casi positivi

(ANSA) - PESCARA, 12 SET - Oggi in Abruzzo 11 nuovi positivi (4 L'Aquila 1 Chieti 4 Pescara, 2 Teramo), 40 ricoverati (di cui 3 in terapia intensiva), 504 in isolamento domiciliare, 2962 dimessi/guariti, 544 attualmente positivi, 173892 test complessivi. I positivi di oggi hanno età compresa tra 20 e 73 anni. (ANSA).