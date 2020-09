Premi: Esposimetro d'Oro alla carriera a D'Offizi

(ANSA) - PESCARA, 11 SET - Sarà Sergio D'Offizi a ritirare l'Esposimetro d'Oro alla Carriera il prossimo 10 ottobre, al cineteatro Comunale di Teramo, nel corso della cerimonia di premiazione della 25/a edizione del Premio Internazionale della Fotografia Cinematografica "Gianni Di Venanzo". La giuria del Premio Di Venanzo, presieduta dal critico e saggista cinematografico Stefano Masi, ha inteso premiare una carriera eccezionale: D'Offizi, nato a Roma il 1 luglio 1934, ha girato ben 117 film come direttore della fotografia, 20 come operatore e 20 come assistente operatore. Una vita intera dedicata al cinema, iniziata a 17 anni seguendo il padre che lavorava nel campo della produzione cinematografica. Ha legato il suo nome a molti film di Alberto Sordi e a tanti altri registi della Commedia italiana. (ANSA).