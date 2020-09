Comuni: Chieti, delibera per 13 assunzioni

(ANSA) - CHIETI, 11 SET - Il Comune di Chieti procederà a 13 assunzioni entro il 2020. Lo ha deciso la Giunta comunale approvando la delibera sul fabbisogno di personale. Le figure previste sono un responsabile assistente sociale a tempo pieno, un responsabile informatico a tempo pieno, 2 responsabili amministrativi a tempo pieno , 5 istruttori amministrativi contabili a tempo pieno, 2 istruttori tecnici a tempo pieno, 2 collaboratori tecnici e una progressione verticale da collaboratore amministrativo B1 a istruttore amministrativo C1.''In questi anni abbiamo lavorato per creare le giuste condizioni affinché si potesse tornare ad assumere in Comune - dice il sindaco di Chieti Umberto Di Primio. L'ho fatto personalmente a livello nazionale, come vicepresidente dell'Anci, portando avanti la battaglia per tutti gli Enti Locali contro il blocco del turnover e ho continuato a farlo a livello comunale riuscendo finalmente a impegnare nuove risorse per il Comune di Chieti". (ANSA).