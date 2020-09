Scuola:Asl Pescara, aule palestra Borgomarino inutilizzabili

(ANSA) - PESCARA, 10 SET - Il Servizio Igiene epidemiologica e Sanità pubblica della Asl di Pescara "non ritiene idonea la divisione della palestra così come realizzata, né ritiene utilizzabili le aule per le attività didattiche". È quanto scritto nel parere inviato al Comune di Pescara dalla Asl, dopo la richiesta dei genitori della scuola primaria "Borgomarino" di effettuare un sopralluogo nei locali della palestra dove sono state ricavate quattro aule subito ribattezzate "aule bunker".

"Ci aspettavamo che in nome della trasparenza il Comune di Pescara rendesse pubblico il contenuto di un parere così severo su un'opera pubblica pagata da tutti e già completata - rileva il presidente della commissione Controllo e garanzia del Consiglio Comunale, Piero Giampietro - ma da giorni la giunta Masci è molto vaga sul punto. Pochi giorni fa, dopo il risultato che ha scontentato tutti tranne la giunta Masci, è arrivata la marcia indietro con l'avvio di nuovi lavori per ricavare aule al primo piano". (ANSA).