Ospedale Chieti, 700 mila euro per le sale operatorie

(ANSA) - CHIETI, 10 SET - L'assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì, ha autorizzato un investimento di 700 mila euro per l'adeguamento delle sale operatorie del policlinico di Chieti, accogliendo la richiesta presentata dalla Asl Lanciano-Vasto-Chieti. "Si tratta di una prima tranche di fondi - spiega l'assessore - che consentirà di eseguire i necessari e improcrastinabili interventi infrastrutturali sul blocco operatorio del Santissima Annunziata, centro strategico dell'assistenza sanitaria della provincia di Chieti. I lavori permetteranno l'adeguamento degli spazi agli attuali standard e la loro messa in sicurezza. Va precisato che sulle sale operatorie del presidio teatino saranno eseguite successivamente una serie di altre opere, che la Asl ha dettagliato nel piano strategico aziendale". Per l'ospedale di Chieti è stata autorizzata anche un'ulteriore spesa per l'acquisto di un nuovo ecocardiografo. "Questo governo regionale - conclude la Verì - ha riservato e riserverà massima attenzione al policlinico".

(ANSA).