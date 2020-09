Editoria: De Amicis nuovo direttore di Radio Speranza

(ANSA) - PESCARA, 10 SET - Davide De Amicis è il nuovo direttore di Radio Speranza, emittente radiofonica dell'arcidiocesi di Pescara-Penne, nel circuito inBlu; la Radio lavorerà in stretta collaborazione con LaPorzione.it il notiziario della diocesi. "Grazie alla guida e all'intuizione di don Remo Chioditti - spiega De Amicis - per averla condotta con passione e determinazione in questi primi 40 anni". La nomina del giornalista professionista, classe '85, coincide con l'inaugurazione, ormai prossima, della nuova sede del Network, al primo piano della Curia arcivescovile, in piazza Spirito Santo 5 a Pescara. "Ripartiamo con tante idee, con energie nuove - prosegue il nuovo direttore - con la volontà di fare di Radio Speranza e dell'Associazione, uno strumento utile a tutta la chiesa locale, uno spazio di confronto per parrocchie, uffici pastorali diocesani, associazioni e movimenti, un luogo in cui raccontare il territorio". (ANSA).