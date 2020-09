Migranti: Testa, a Vasto 5 positivi, Governo irresponsabile

(ANSA) - PESCARA, 08 SET - "Prosegue l'irresponsabile azione del Governo nazionale sui controlli sanitari dei migranti in arrivo in Abruzzo da Lampedusa, per accertare la positività al covid-19. E' notizia di poche ore fa che già cinque migranti, dei 42 giunti al Continental di Vasto con attestazione di tampone negativo, sono risultati positivi, oltre ad un caso dubbio". A denunciarlo è il capogruppo di Fdi in Consiglio regionale, Guerino Testa. "Dopo i primi episodi verificatisi a Gissi, Pettorano sul Gizio, Moscufo, L'Aquila, Civitella del Tronto e in provincia di Chieti, scatenando grande allarme in tutta la Regione - ricorda Testa - ci aspettavamo il massimo rigore da parte del Governo nell'effettuare le adeguate verifiche sanitarie prima di trasferire così tante persone nei centri di accoglienza abruzzesi, e invece colpisce il pressapochismo con cui si continua ad operare, mettendo a repentaglio la salute pubblica regionale. Va evidenziata la scrupolosa attività della Asl competente che, in via precauzionale, ha effettuato i tamponi sui 42 nuovi migranti".

