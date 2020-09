Gravina,complimenti Olanda su calcio totale ? Merito Mancini

(ANSA) - PESCARA, 08 SET - "I complimenti dell'Olanda per il calcio totale dell'Italia? Dobbiamo dire grazie al Ct Mancini che sta lavorando da diverso tempo su questo gruppo e soprattutto sulla valorizzazione dei tanti giovani e questa è la dimostrazione che il calcio è un gioco di squadra e quando hai le idee chiare e quando ti assumi delle responsabilità credo che questo sia una bellissima conseguenza e ricevere dei complimenti in Olanda nella patria del calcio totale e farlo dopo quello che ha fatto l'Italia è una grandissima soddisfazione per noi". Così il presidente della Figc Gabriele Gravina sulla vittoria degli azzurri, intervenendo a Pescara all'evento "La Festa della Rivoluzione - d'Annunzio torna in Abruzzo" (ANSA).