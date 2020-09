Covid:Cts propone Regione restrizioni comuni Valle Peligna

(ANSA) - L'AQUILA, 08 SET - Non ci saranno zone rosse nei numerosi focolai in atto nei comuni della Valle Peligna: Il comitato tecnico scientifico abruzzese, riunito stamani in video conferenza, proporrà nelle prossime ore alla Giunta regionale una serie di restrizioni per contrastare l'insorgere da alcune settimane di positivi tra le popolazioni. In particolare, la ipotesi di lavoro del comitato, in seno al quale c'è anche la Asl provinciale, parla di mascherine obbligatorie 24 su 24 anche nei luoghi aperti, la chiusura anticipata di negozi e locali e il divieto di manifesti ogni sportive ed eventi. I "consigli" dell'organismo guidato dal responsabile regionale per la emergenza sanitaria, Alberto Albani, coadiuvato dal direttire del Dipartimento Salute, Claudio D'Amario, potrebbe essere attuati nelle prossime ore. I comuni interessati potrebbero essere Sulmona, Bugnara, Introdacqua, Pettorano sul Gizio e Pratola Peligna. (ANSA).