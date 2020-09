Calcio:Mancini,'Zaniolo giovane,sarà pronto per Europei' (2)

(ANSA) - PESCARA, 08 SET - "Mi dispiace moltissimo per il ragazzo. Zaniolo è un patrimonio per tutto il calcio italiano e questo secondo infortunio proprio non ci voleva. Oggi non l'ho sentito, ho provato a chiamarlo, ma sicuramente più tardi ci sentiremo. Comunque ieri siamo stati tanto insieme e l'ho visto sereno", ha anche detto all'ANSA il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina a Pescara per la serata finale della Festa della Rivoluzione dedicato a D'Annunzio,. Di uno Zaniolo sereno ha parlato anche brevemente Mancini, che più tardi salirà con Gravina sul palco di Piazza Salotto per partecipare al racconto sullo 'scudetto'. "Per lui è una brutta tegola, ma si riprenderà", ha detto convinto. (ANSA).